Kanye West wil zijn naam officieel laten veranderen en heeft daartoe een officieel verzoek ingediend bij de autoriteiten in de Amerikaanse stad Los Angeles. De rapper wil niet meer als Kanye Omari West door het leven gaan, maar slechts als Ye, meldt TMZ op basis van documenten die het in handen heeft.

De rapper noemt zichzelf al tijden Ye in plaats van Kanye. Dat is ook de naam die hij gebruikt op sociale media.

In het verzoek tot naamswijziging is te lezen dat de muzikant ook van zijn achternaam af wil. De naam die hij volgens de documenten wil dragen is slechts Ye, zonder enige toevoeging.

Het is onwaarschijnlijk dat een rechter dit verzoek van tafel zal vegen. Doorgaans worden naamswijzigingen toegestaan, tenzij er bewijs is dat fraude plegen het doel ervan is.