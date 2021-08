Een van de twee vrouwen die in 2019 geïnterviewd werden door de Amerikaanse televisiepresentatrice Gayle King over hun vermeende relatie met R. Kelly, heeft in de rechtbank verklaard dat ze onder dwang van de zanger gelogen heeft, meldt TMZ woensdag.

Hier wordt R. Kelly in New York van verdacht: Zes vrouwen beschuldigen de zanger van seksueel misbruik en het dwingen tot seksuele handelingen bij anderen.

In onlangs ingediende verklaringen worden de verhalen van nog eens twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen aangedragen.

De vermeende slachtoffers zeggen veelal minderjarig te zijn geweest in de tijd dat Kelly ze dwong tot seksuele handelingen.

Ook het verhaal van Aaliyah, met wie de zanger een relatie had, wordt hierin aangehaald: Kelly zou een vals paspoort voor de destijds vijftienjarige zangeres hebben laten maken om met haar te kunnen trouwen.

Er zijn in totaal 22 aanklachten opgenomen in deze zaak. Het gaat om onder meer seksueel misbruik, sekshandel en het maken van kinderporno. Kelly zou de vrouwen daarnaast hebben ontvoerd en hebben gedwongen tot (seksueel) werk.

De vrouw, die aangeduid wordt als een Jane Doe, oftewel een anonieme persoon, zegt dat de r&b-zanger toezicht hield op het gesprek en haar vooraf duidelijk geïnstrueerd had over wat ze moest zeggen.

Volgens de vrouw hoestte Kelly hardop om zo te laten weten dat hij aanwezig was en dat de vrouwen zich aan het "script" moesten houden. In het gesprek met King zeiden beide vrouwen dat ze een 'vrijwillige' relatie met Kelly hadden en niet gedwongen werden om met hem samen te zijn.

In werkelijkheid lag die situatie heel anders, bekent de vrouw nu. Zo mochten de meisjes die in huis zaten bij de zanger niet naar de veelbesproken documentaire Surviving R. Kelly kijken en werd hun opgedragen direct over te schakelen naar een andere zender wanneer er iets over hem op televisie kwam.

Het vermeende slachtoffer kwam in eerste instantie met Kelly in contact nadat hij had beloofd haar te helpen bij het opzetten van een muzikale carrière. Daarvan kwam uiteindelijk niets terecht. Ook 'strafte' de zanger haar door haar te verplichten seks te hebben met een man die hij 'Nephew' noemde, terwijl hij toekeek. Volgens de vrouw was 'Nephew' ook op jonge leeftijd door de zanger gemanipuleerd en onderworpen aan zijn grillen.