André Hazes zegt in een interview in het Belgische blad Dag Allemaal dat hij gezamenlijke foto's met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen niet zo snel na de breuk met Monique Westenberg op Instagram had moeten zetten.

"Ik had die foto's nooit zo snel mogen posten en rekening moeten houden met de gevoelens van anderen. Of in dit geval Monique. Dat was niet slim."

In april plaatste Hazes voor het eerst een foto van hem en Van Soelen op Instagram. Dat gebeurde een maand nadat hij en Westenberg, de moeder van zijn kind, voor de tweede keer uit elkaar waren gegaan.

Dat was trouwens niet de eerste keer dat Hazes zijn verkering met Van Soelen bekendmaakte. Enkele dagen eerder plaatste hij namelijk een foto van de vader van Van Soelen op Instagram.

De foto leidde ertoe dat Beau van Erven Dorens in zijn talkshow Hazes op de man af vroeg of hij een relatie had met Sarah van Soelen. De zanger bevestigde dat.

Dat Hazes en zijn ex een slechte verstandhouding hebben, ontkent hij in gesprek met het tijdschrift. Zo zou hij zijn zoon minstens twee keer per week zien. "Ik behandel hen alle twee goed en zij zijn ook goed voor mij", zegt hij. "We zijn echt lief voor elkaar."