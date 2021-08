De uitvaart van prinses Marie van Liechtenstein, die afgelopen zaterdag op 81-jarige leeftijd overleed, wordt komende zaterdag gehouden. De vrouw van vorst Hans Adam II krijgt dan een staatsbegrafenis, maakte het hof van Liechtenstein dinsdag bekend.

Donderdag wordt het lichaam van Marie verplaatst naar de kathedraal in Vaduz, waar zij opgebaard zal worden. Mensen die haar de laatste eer willen betuigen, krijgen die avond en vrijdag ook de mogelijkheid om het condoleanceregister te tekenen.

Bij de uitvaartdienst in de kathedraal is alleen plaats voor genodigden, maar op de nationale televisie en via internet kunnen geïnteresseerden thuis alsnog meekijken. Het lichaam van Marie wordt bijgezet in de crypte naast de kathedraal.

De vrouw van vorst Hans Adam II kreeg vorige week woensdag een beroerte en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis. Ze sliep zaterdag vredig en in het bijzijn van haar familie in, meldde het hof eerder al. Na haar overlijden zijn zeven dagen van nationale rouw afgekondigd.