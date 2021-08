De rechter moet bepalen hoe er voor de twee honden van het voormalig televisiekoppel Frank en Rogier (Frank Jansen en Rogier Smit) gezorgd moet worden, meldt Shownieuws.

Het ex-koppel heeft jarenlang gezamenlijk zorg gedragen voor hun honden Brownie en Coco. Nadat de twee mannen in 2020 uit elkaar waren gegaan, verbleef Coco bij Frank en leefde Brownie bij Rogier.

Laatstgenoemde wil via de rechter een omgangsregeling treffen om ook Coco te kunnen zien. Met de gang naar de rechter wordt ook het televisiebestaan van het voormalig duo beëindigd.

Stel verschijnt in 2009 op tv

In 2009 werden Frank en Rogier voor Bij ons in de PC gevolgd in het dagelijks leven en in 2017 keerde het stel terug op televisie. Dat gebeurde in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm, waarin de twee van inkomen ruilde met een gezin dat weinig te besteden heeft.

Het stel ging in Paleis voor een prikkie vanaf 2018 mensen met een kleine portemonnee helpen. In totaal hield het stel het vier seizoenen vol bij SBS6, tot RTL 4 op hun pad kwam. In december 2019 tekenden de twee een contract voor drie jaar om diverse televisieprogramma's te maken.

Bom barst

Maar nog voor er begonnen kon worden aan de opnames van nieuwe programma's, barstte de bom. Volgens Frank was de roem zijn eega naar het hoofd gestegen en deed hij heel naar tegen hem. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld.

Rogier haalde op zijn beurt uit door te stellen dat Frank helemaal niet rijk is, althans niet vóór het tekenen van het RTL-contract. Hij toonde beelden van het huis in Frankrijk, dat er volgens Rogier armoedig uitziet.