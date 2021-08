Katja Schuurman vindt zichzelf losser qua opvoeden dan haar man Freek van Noortwijk en haar ex Thijs Römer. In gesprek met Beau Monde vertelt de actrice dat ze met hen niet altijd op één lijn zit wat betreft de opvoeding van dochter Sammie, die ze met Römer kreeg.

Schuurman beviel afgelopen augustus van haar tweede dochter, Coco Loulou, en vertelt dat er in de opvoeding van de baby nog weinig van mening te verschillen valt. "Met een baby valt er ook nog niet zo veel op te voeden", vertelt ze.

"Maar wat het opvoeden van Sammie betreft botsen we wel eens. Ik ben wat losser dan Freek en Thijs. Volwassenen hebben de neiging om kinderen vaak te corrigeren. Ik vind dat je een kind veel meer als medemens moet zien."

Toch is de opvoeding volgens Schuurman in balans. "Thijs en Freek zijn zeer liefdevolle vaders en ze bieden mij geregeld een gezond tegenwicht." Het enige wat de actrice en presentatrice anders wil doen bij de opvoeding van Coco Loulou, is bij de vader blijven. Ze hoopt dat haar huwelijk met Van Noortwijk niet strandt en daarom proberen de twee echt tijd voor elkaar te maken.

Door de komst van hun dochter leert Schuurman een andere kant van Van Noortwijk kennen. "Hij is er superzacht door geworden. Ik denk dat het goed is dat hij een dochter heeft gekregen. Ze maakt hem zachter. Als hij naar haar kijkt, zie ik hem helemaal glunderen. Ik kan daar onwijs van genieten."