Kanye West laat ter ere van zijn nog te verschijnen nieuwe album Donda zijn ouderlijk huis nabouwen. De replica wordt in het Solder Field-stadion in Chicago geplaatst, waar donderdag een evenement rondom de release van de plaat gepland staat.

Via het Twitter-account van West Sub Ever - een account dat zich focust op nieuws over de rapper - is te zien dat er midden op het veld een voorgevel wordt neergezet die veel weg heeft van het oude huis van West in Chicago.

West schoonde recent zijn Instagram-pagina op om er vervolgens alleen nog maar een foto van zijn ouderlijk huis op te plaatsen.

De luistersessie in het stadion van Americanfootballclub Chicago Bears is al het derde evenement waarbij West muziek van zijn nog te verschijnen album laat horen. Eerder deze maand hield hij al twee luistersessies in Atlanta, waarna de rapper telkens weer de studio inging om verder te werken aan zijn plaat.

De verwachting is nu dat het album vrijdag verschijnt.