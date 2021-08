Rapper Tory Lanez is door de rechter op zijn vingers getikt voor het overtreden van een contactverbod met collega Megan Thee Stallion. Zijn borgsom is verhoogd van 190.000 dollar (ruim 160.000 euro) naar 250.000 dollar en hij kreeg een laatste waarschuwing, meldt TMZ.

Lanez wordt verdacht van het in de voet schieten van Megan Thee Stallion in 2020. Hij werd opgepakt en kwam op borgtocht vrij, maar moest wel uit de buurt van de 26-jarige artieste blijven. Deze regel overtrad Lanez onlangs door kort na Megan Thee Stallions show op het Rolling Loud Festival, een verrassingsoptreden te verzorgen op ditzelfde festival.

Naast het verhogen van de borgsom kreeg Lanez ditmaal specifiek te horen dat hij niet naar evenementen mag waar de artieste ook aanwezig zal zijn. Daarnaast zei de rechter in Los Angeles dat Lanez zijn proces achter de tralies moet afwachten als hij nogmaals een overtreding begaat.

Megan Thee Stallion werd in juli 2020 in haar voet geschoten en maakte vervolgens bekend dat Lanez de dader was. De rapper ontkende dit, maar zou zijn collega eerder berichten hebben gestuurd om zijn excuses aan te bieden, omdat hij dronken was tijdens het incident.

De Amerikaanse artieste, bekend van hits als Savage en WAP, moest na het schietincident worden geopereerd aan haar voet.