Katie Price is maandag in Essex aangevallen en verwond aan haar oog, meldt Daily Mail. Het 43-jarige model is opgenomen in het ziekenhuis vanwege de verwondingen.

Een politiewoordvoerder vertelt in de krant dat de ambulancediensten om 0.30 uur melding maakten van een aanval.

De politie heeft een 32-jarige man gearresteerd. Hij wordt verdacht van mishandeling.