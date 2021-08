Diverse oud-medewerkers van Sonja Bakker beschuldigen de dieetgoeroe van plagiaat, meldt RTL Boulevard maandag. De beschuldigingen komen nadat een aantal foodbloggers had laten weten dat de dieetboekenschrijfster recepten van collega's zou hebben overgenomen en op Instagram zou hebben geplaatst.

"Het verbaast me dat het zo lang heeft geduurd voor dit naar buiten kwam. Sonja kopieert al jaren teksten en recepten van anderen. Op tv komt ze leuk over, maar Sonja is een keiharde zakenvrouw", vertelt een anonieme oud-medewerker tegen het programma.

De oud-medewerkers uitten ook beschuldigingen aan het adres Bakkers vriend Barry van Suijdam. "Barry zette de een na de ander uit het bedrijf. Ook ging hij medewerkers bedreigen of zorgen dat ze niet meer werden betaald."

Volgens RTL Boulevard duurde het even voordat mensen iets wilden zeggen. Zaterdag liet Bakker weten dat iemand uit haar team de recepten had gekopieerd.

Bakker zou tegen haar team hebben gezegd: "Haal het maar van een buitenlandse site, verander drie dingetjes en dan hebben we ons eigen recept."

Onder anderen foodblogger Silvia Ribas heeft een advocaat ingehuurd om juridische stappen te ondernemen tegen Bakker. Duizenden mensen hebben sinds vrijdag het Instagram-account van Bakker gerapporteerd, waarna het offline werd gehaald.