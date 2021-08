Leigh-Anne Pinnock, bekend van de vrouwengroep Little Mix, is een week geleden bevallen. De 29-jarige zangeres heeft een tweeling gekregen, zo maakt ze bekend op Instagram.

"We vroegen om een wonder, en kregen er twee", schrijft Pinnock bij een foto waarop de voetjes van haar baby's te zien zijn.

Pinnock wordt op Instagram gefeliciteerd door medebandlid Perrie Edwards, die zaterdag ook voor het eerst moeder is geworden.

Sinds 2016 is Pinnock samen met haar vriend Andre Gray. De zangeres scoorde met Little Mix hits als Black Magic en Shout Out to My Ex.