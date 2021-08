Modern Family-acteur Eric Stonestreet heeft onlangs zijn vriendin Lindsay Schweitzer ten huwelijk gevraagd. Hij plaatste foto's op Instagram waarop ze met een verlovingsring is te zien.

"Ze zorgt dat haar team dat van mij nog iets laat weten", grapt de acteur over het antwoord van zijn vriendin op zijn aanzoek.

De 49-jarige acteur leerde Schweitzer in 2016 kennen bij een inzamelingsactie voor een goed doel dat hij organiseerde. De twee begonnen kort daarna een relatie.

Stonestreet is vooral bekend van zijn rol als Cameron in Modern Family, die hij van 2009 tot en met 2020 elf seizoenen lang speelde, tot de sitcom tot een einde kwam. Verder speelde hij onder meer een gastrol in American Horror Story en leende hij zijn stem aan een van de dieren in de animatiefilm The Life of Pets.