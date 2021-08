Dunkirk-acteur Barry Keoghan is dit weekend slachtoffer geworden van een mishandeling in de plaats Galway in Ierland. Dat schrijft de Ierse krant Sunday World.

De 28-jarige Keoghan, die recentelijk te zien was in The Green Knight en later dit jaar in de Marvel-film Eternals, zou buiten een hotel zijn gevonden met ernstige verwondingen in zijn gezicht.

Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij is behandeld en weer is ontslagen.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De lokale politie meldt dat er niemand is aangehouden en dat Keoghan ook geen aangifte heeft gedaan. Volgens The Wrap heeft een woordvoerder van de acteur nog niet gereageerd op vragen over het incident.