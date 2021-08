Perrie Edwards is zaterdag bevallen van haar baby met Liverpool-voetballer Alex Oxlade-Chamberlain. Dat meldt de zangeres zondag op Instagram. Het is het eerste kind voor het stel.

De 27-jarige Edwards plaatste een zwart-witfoto op het socialemediakanaal met de tekst: "Welkom in de wereld baby 21/08/21." Over het geslacht van de baby vertelt de zangeres van Little Mix niets.

De zangeres kondigde in mei haar zwangerschap aan op Instagram. "Ik ben zo blij om deze reis te beginnen, samen met mijn zielsverwant", schreef ze destijds.

Edwards en Oxlade-Chamberlain kondigden in februari 2017 aan dat ze een relatie hebben. In mei 2021 plaatste ze op Instagram een foto van haar bolle buik.

Vóór haar relatie met de 27-jarige Liverpool-speler was Edwards samen met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik. Met hem was ze tussen 2013 en 2015 verloofd.