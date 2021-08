De vrouw die cabaretier Marc-Marie Huijbregts vrijdag 6 augustus zou hebben mishandeld op de fiets, zou zich diezelfde avond nog hebben gemeld bij de politie, volgens RTL Boulevard.

Huijbregts vertelt over de mishandeling en de aangifte in zijn laatste podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets. "Nou, mijn week was... Ik heb een update over de aanval", begint hij zijn verhaal.

De cabaretier zou naar eigen zeggen pas onlangs op de hoogte zijn gebracht dat de vrouw in kwestie zich diezelfde avond nog meldde bij het politiebureau. "Eerst moest heel het onderzoek worden afgerond. Maar die had zich dus huilend op de balie geworpen, had spijt en vond het verschrikkelijk."

Huijbregts zat die bewuste avond op de fiets en probeerde langs een auto te rijden. Toen de auto plots zijn kant opkwam gebruikte hij zijn fietsbel kort, waarna de automobiliste de auto uitstapte en hem in zijn gezicht sloeg.

Volgens Huijbregts zou de vrouw in haar verklaring "heel eerlijk" zijn, behalve over hoe de situatie is geëscaleerd. "Volgens haar heb ik gezegd: 'Trut', en toen heeft ze mij een klap gegeven. Maar dat is niet waar."

Hij vervolgt: "Zij kwam uit de auto - ze was meteen als een stier - en toen kwam ze meteen op me af. Het enige wat ik heb kunnen zeggen was: doe rustig, doe eens rustig. Toen gaf ze me een klap. Ik heb later vast een keer trut gezegd, vast."

Op een excuusgesprek zit de cabaretier niet te wachten. "Ik ben al hartstikke blij dat ze dit heeft gedaan en niets heeft verzonnen", legt hij uit. "Wat ik wilde, is dat ze even schrok en zich realiseerde dat dit niet zomaar kan."