Presentatrice Lauren Verster koos geregeld een stationshal in Amsterdam Centraal als 'thuiswerkplek', vertelt ze in De Telegraaf.

Eerst werkte de 41-jarige presentatrice weleens in eettentjes en de bibliotheek. Toen die plekken vanwege de coronamaatregelen moesten sluiten, vertrok ze naar het station.

"Zat ik daar met mijn laptopje tussen de zwervers, stonede toeristen en van die 'I love Jezus-types'", aldus Verster, die bekend werd van reisprogramma's als Lauren Verslaat! en Lauren!. De sfeer in de stationshal beviel haar wel. "Stiekem vond ik dat wel leuk, al die verdwaalde zielen bij elkaar op één plek."

De coronapandemie was voor Verster een "welkome break". "Ik maak draaidagen van veertien uur, soms langer, en heb vaak een jetlag als ik moet werken. Wat natuurlijk helemaal niet erg is, want ik vind mijn baan echt te gek. Maar ik was een beetje reismoe."

Zo'n schema zou ze nu niet meer volhouden. "Niet qua angsten of het vele weg zijn", legt ze uit. "Als je in zo'n korte tijd zo veel ziet en meemaakt, raak je ook wel ontheemd." Daarom doseert ze het reizen voor haar werk. "Weekje weg, dan een week of twee, drie thuis. En dan ga ik weer."