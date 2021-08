Britney Spears belde zes dagen voor een vermeend incident met een van haar werknemers de politie om melding te maken van diefstal, vertelt de sheriff van het Amerikaanse Ventura County aan E! News.

De 39-jarige zangeres deed uiteindelijk geen aangifte van de diefstal. Enkele dagen later kreeg ze in haar eigen huis ruzie met de werknemer, die claimt dat de zangeres agressief werd tijdens het conflict.

Over een verdachte of mogelijke buit zijn geen details bekend. Ook is niet bekend of de melding over diefstal samenhangt met het vermeende agressieve gedrag van de zangeres tegen de huishoudster.

De ruzie tussen Spears en de huishoudster ging naar verluidt over de hond in het huis van de zangeres. Donderdag werd bekend dat de politie een onderzoek is gestart naar een melding over agressief gedrag van Spears. Ze zou onder meer een telefoon uit de hand van de huishoudster hebben geslagen. De zangeres wil naar verluidt niet met de politie over het incident praten.

Volgens de advocaat van Spears, Mathew Rosengart, heeft er helemaal geen incident plaatsgevonden tussen de zangeres en haar huishoudster. In een reactie aan Us Magazine noemt hij de beschuldigingen "opgeblazen tabloidroddels".