Het profiel van Sonja Bakker op Instagram is door het sociale medium verwijderd, meldt RTL Boulevard vrijdag. De dieetboekenschrijfster zou recepten van andere collega's hebben overgenomen en geplaatst, waarna door een van de originele auteurs actie is ondernomen.

"Ik kon het niet geloven", zegt Silvia Ribas Dunnirvine van het kookblog Garden in the Kitchen. De auteur zegt dat Bakker meerdere recepten heeft overgenomen op haar Instagram-pagina.

"Eentje heeft ze zelfs drie keer gedeeld. Als je een kleine blogger bent en je deelt een recept met een paar duizend mensen, dan komt bijna niemand erachter dat je het steelt. Maar nu gaat het om iemand die beroemd is in Nederland."

Ze probeerde contact met Bakker te leggen om te vragen of ze haar berichten offline wilde halen, maar de Nederlandse kookboekenauteur heeft vooralsnog niet gereageerd.

Ook recepten van onder meer Yummly en BBC Food zou Bakker hebben gekopieerd en vertaald.

Nadat Instagram-gebruikers het profiel van Bakker rapporteerden, is het door het sociale medium offline gehaald. Het is niet niet bekend of dit inderdaad is gedaan wegens het schenden van auteursrechten. Bakkers Facebook-pagina is vooralsnog nog wel in de lucht.