Sean Penn heeft zijn dochter Dylan Penn geregisseerd in de nieuwe film Flag Day. Dat ging niet altijd even goed: vader en dochter hebben ruim twee uur flinke ruzie gemaakt op de set van de film.

In gesprek met Stephen Colbert zegt de dertigjarige Penn dat de ruzie ging over het dragen van mascara, en of dat wel of niet bij haar personage zou passen.

"We hebben één megaruzie gehad. Alles stond twee uur stil omdat hij een opmerking had gemaakt. Het was een heel publieke ruzie, iedereen was erbij", aldus de actrice, die toegeeft dat haar vader de ruzie uiteindelijk won.

De 61-jarige acteur en regisseur zegt dat de ruzie voor hem heel simpel was. "Toen eenmaal duidelijk was dat zij fout zat, ben ik gewoon op een stoel gaan zitten en heb zitten wachten, in stilte. Die stilte heeft de crew twee uur moeten doorstaan, tot de Penns het met elkaar eens waren."

Penn heeft in totaal vijftien keer gewerkt als regisseur. In Flag Day, dat gaat over een vader die een crimineel dubbelleven lijdt om zijn dochter te helpen, speelt hij zelf de vader. Voor Dylan Penn is het haar eerste grote hoofdrol.