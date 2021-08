Sipke Jan Bousema heeft zijn vriend Jeroen Overmars ten huwelijk gevraagd. Het stel ontmoette elkaar in april en heeft zich onlangs verloofd.

De presentator vertelt aan Shownieuws dat hij zijn vriend ten huwelijk had willen vragen in diens favoriete restaurant in Frankrijk, maar het duurde hem te lang voor ze naar Frankrijk gingen. De 45-jarige Bousema maakte daarom het restaurant na in Deventer en vroeg daar zijn vriend ten huwelijk.

Dat het stel elkaar vier maanden kent is kort, maar het voelt allemaal goed. "We hebben weinig tijd nodig, laat ik het zo zeggen. Het is zo raar dat we ook gas geven."

Bousema was begin 2020 nog te zien in First Dates VIPS om daar op zoek te gaan naar de liefde, maar vond die destijds niet. De presentator was eerder getrouwd met Willem, met wie hij achttien jaar samen was.