Jason Statham en Rosie Huntington-Whiteley krijgen een tweede kindje. Het model maakte donderdag op Instagram bekend dat ze zwanger is van hun tweede kind.

De 34-jarige deelde een aantal selfies waarop ze verschillende outfits droeg. De eerste foto's bleken al ouder, want op de laatste foto toont ze een zwangerschapsbuik. "Tadaa!", schrijft ze daarbij. "De tweede ronde."

Huntington-Whiteley en Statham zijn al ouders van zoon Jack, die in juni 2017 werd geboren. Het stel is zo'n negen jaar samen en bevestigde in 2016 hun verloving. Het is niet duidelijk of het model en de acteur inmiddels getrouwd zijn.