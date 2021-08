Een huishouder van Britney Spears heeft deze week bij de politie melding gemaakt van agressief gedrag van de zangeres, maar die ontkent dat. Spears' advocaat Mathew Rosengart noemt de aantijgingen donderdag in een reactie aan Us Magazine "opgeblazen tabloidroddels".

De vrouwelijke hulp, van wie de identiteit niet bekend is, claimt dat Spears maandag agressief werd tijdens een woordenwisseling over de hond in het huis van de zangeres in Californië. Daarbij zou Spears een telefoon uit de hand van de vrouw hebben geslagen.

De huishoudster raakte niet gewond. De politie onderzoekt de zaak als "erg lichte mishandeling", zo meldde de sheriff van Ventura County aan NBC News.

De zangeres zou na de melding van de vrouw niet met de politie hebben willen spreken. Advocaat Rosengart zegt dat de beschuldigingen verzonnen zijn en dat het Spears' woord tegen dat van de huishouder is. "Iedereen kan met een beschuldiging komen. Deze zaak zou meteen gesloten moeten zijn."