Ondernemer Reinout Oerlemans en zijn vrouw Daniëlle hebben hun villa in de rijke wijk Bel Air in Los Angeles voor 70 miljoen dollar (bijna 60 miljoen euro) verkocht aan de Canadese zanger The Weeknd. Het gaat volgens The Wall Street Journal om één van de grootste huizenverkopen in de stad van dit jaar.

De familie Oerlemans kocht de villa voor ruim 21 miljoen dollar in 2015. Vervolgens werd de woning drie jaar lang gerenoveerd door een team van interieurontwerpers, aangestuurd door Daniëlle. Reinout Oerlemans zei eerder dat het interieurdesign van het huis "verschrikkelijk" was, maar dat hij potentie zag in de locatie.

De luxe villa ligt in Bel Air, één van de rijkste wijken van Los Angeles, en kijkt uit over de prestigieuze Bel-Air Country Club met golfbaan. Het huis is ruim drieduizend vierkante meter groot, telt negen slaapkamers en heeft onder meer een tennisbaan, een spa met sauna, een hammam, een binnen- en buitenzwembad (met een waterval), een bioscoop, een fitnessruimte en een muziekstudio.

Familie Oerlemans liep niet meteen warm voor de verkoop

Reinout en Daniëlle Oerlemans waren eigenlijk niet van plan om hun riante stulpje te verkopen, maar werden benaderd door makelaars die voor de Canadese zanger op zoek waren naar een nieuwe villa. Volgens de makelaar stribbelden de Oerlemans eerst nog tegen, maar gingen uiteindelijk toch overstag met de verkoop.

Abel Tesfaye (31), de echte naam van The Weeknd, verkocht eerder dit jaar nog zijn huis in Los Angeles voor 20 miljoen dollar aan Madonna.

Door de verkoop komt de familie Oerlemans niet op straat te staan. Naast hun huis in de VS hebben de Oerlemans ook nog een groot huis in Amsterdam, naast het Museumplein. Twee jaar geleden verkochten zij nog hun villa in Laren voor naar verluidt 6,1 miljoen euro.