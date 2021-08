Er is een onderzoek gestart naar Britney Spears, die fysiek agressief gedrag zou hebben vertoond naar een van haar huishoudelijke hulpen. Volgens TMZ zegt de vrouw in kwestie dat dit gebeurde nadat de twee ruzie kregen over Spears' hond.

Het incident zou maandag hebben plaatsgevonden in de woning van Spears.

Haar vrouwelijke hulp, die al lange tijd in bij Spears in dienst is, had een van de honden van de artiest meegenomen naar de dierenarts. Ze zouden daarna onenigheid hebben gehad over de gezondheid van het huisdier, waarna Spears de telefoon van haar hulp uit haar handen zou hebben geslagen.

De vrouw zegt daarna naar het politiebureau te zijn gegaan om aangifte te doen. Volgens bronnen zou Spears hebben geweigerd om de politie te woord te staan.

Een bron nabij Spears beweert dat zij niet fysiek agressief is geweest naar haar hulp toe. Er is momenteel een onderzoek gaande, waarna besloten wordt of er een aanklacht tegen Spears wordt ingediend.