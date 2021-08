Selena Gomez ervaart meer innerlijke rust nadat ze enkele jaren geleden besloot om al haar socialemedia-apps van haar telefoon te verwijderen. In gesprek met Elle vertelt de 29-jarige zangeres dat ze hierdoor beter alleen kan zijn.

Gomez werd in 2018 opgenomen in een kliniek vanwege een mentale inzinking. Ze kondigde daarna aan een tijd geen sociale media meer te gebruiken.

Nog steeds heeft ze apps als Instagram niet op haar telefoon staan. De foto's en tekst die ze op haar eigen accounts wil delen, geeft ze door aan een assistent.

"De verleiding is er dus niet meer", vertelt Gomez. "Ik moest daardoor ineens leren om alleen te zijn. Voorheen kon ik urenlang rondkijken in het leven van anderen", waarmee ze doelt op het bekijken van andermans socialemediaprofielen.

"Soms had ik zo ver gescrold, dat ik twee jaar oude berichten aan het bekijken was. Van iemand die ik niet eens kende. Nu krijg ik informatie op de manier zoals het hoort. Mijn vrienden bellen me en vertellen wat ze hebben gedaan, in plaats van dat ze me naar hun sociale media verwijzen."

De afwezigheid van sociale media in haar leven heeft ervoor gezorgd dat Gomez meer focus kan leggen op andere dingen. "Het voelt alsof ik ineens meer aanwezig ben."