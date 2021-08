Realityster Peter Gillis, bekend van Familie Gillis: Massa is Kassa, is voor het eerst opa geworden, schrijft hij op Instagram. Zijn dochter Inge is bevallen van een jongetje.

De 59-jarige Gillis deelt een foto van beschuit met blauwe muisjes. "Nicol en ik zijn superblij om Inge en schoonzoon Eric zo gelukkig te zien samen met de kleine. Ik ben een enorm trotse opa van mijn eerste kleinkind."

In de realityserie, die te zien is op SBS6, wordt de familie van de Brabantse miljonair Gillis gevolgd. Hij is de oprichter en eigenaar van een aantal vakantieparken in Nederland en België.

Gillis heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk, onder wie zijn dochter Inge. Hij is momenteel samen met Nicol.