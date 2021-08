De vrouwen die de Amerikaanse zanger R. Kelly beschuldigen van misbruik wisten precies wat hen te wachten stond toen ze iets met hem begonnen. Dat stelde de advocaat van de zanger woensdag in de rechtbank van New York tijdens de eerste zitting in het proces tegen Robert Kelly.

"Hij heeft ze niet gerekruteerd, het waren fans. Ze zijn zelf op meneer Kelly afgekomen", aldus Nicole Blank Becker volgens de Chicago Tribune. "Het was geen geheim dat meneer Kelly meerdere vriendinnen had, daar was hij heel open over." De advocaat stelde ook dat de meisjes, de meeste tieners toen ze iets met Kelly kregen, "tegen hun vriendinnen wilden opscheppen dat ze iets hadden met een superster".

Kelly wordt er door de aanklager van beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet waarmee seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping zou zijn gepleegd.

De 54-jarige zanger zou "een team van toegewijde medewerkers en naasten om zich heen hebben verzameld met het doel om zijn persoon te verheerlijken en zijn wensen en eisen te vervullen". Kelly zou hierbij zijn nauwe contacten uit de muziekwereld hebben ingezet voor "criminele doeleinden".

Zanger zegt onschuldig te zijn

De zanger heeft gezegd onschuldig te zijn wat betreft het leiden van een criminele onderneming om meisjes en vrouwen te ronselen voor seks. Mocht hij schuldig bevonden en veroordeeld worden, dan kan hij een celstraf van tien jaar tot levenslang krijgen.

Woensdag kwam ook een van de vermeende slachtoffers aan het woord. Zij vertelde dat ze in eerste instantie tegen Kelly loog over haar leeftijd, maar nadat ze de eerste keer seks hadden gehad bekende dat ze nog maar zestien jaar was. Kelly, die toen 42 was, sommeerde haar tegen anderen te zeggen dat ze negentien was. De seksuele relatie ging daarna nog maanden door.

In veel getuigenverklaringen die de afgelopen twee jaar naar buiten zijn gekomen, laten vermeende slachtoffers weten dat zij introkken bij Kelly en bijna al hun vrijheden verloren. Ze moesten hun telefoon inleveren, toestemming vragen om hun kamer uit te komen en zelfs vragen of ze naar de wc mochten.

Een aantal getuigen hebben verklaard daardoor soms noodgedwongen in een beker te hebben geplast. De advocaat van Kelly beweerde in de rechtbank dat dat alleen gebeurde als ze in de tourbus van de muzikant reisden. "In een beker plassen? Daar zal u mogelijk iets over horen ja. Maar dat is niet illegaal, dames en heren."