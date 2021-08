Alyssa Milano is betrokken geraakt bij een auto-ongeluk nadat haar oom die de auto bestuurde een hartaanval kreeg. De actrice vertelt op Instagram dat het onduidelijk is of haar oom het zal overleven.

Milano vertelt haar volgers dat het een traumatische ervaring was. "Ik zat bij mijn oom Mitch in de auto toen hij een hartaanval kreeg en bij een ongeluk betrokken raakte", schrijft ze. Ze bedankt de mensen die stopten om hen te helpen en de hulpverleners die arriveerden om haar oom te verzorgen.

"Oom Mitch is een belangrijk onderdeel van onze familie. We zien hem elke dag en hij brengt veel tijd door met onze kinderen", aldus Milano. "Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en het is de vraag of hij het zal redden." Ze vraagt om privacy voor haar oom en hun familie.

TMZ berichtte eerder dat Milano degene was die op de rem trapte toen haar oom onwel werd en daardoor een erger ongeluk wist te voorkomen. Ook zou ze meteen zijn begonnen met de reanimatie. De actrice schrijft hier zelf niets over, maar moedigt haar volgers wel aan om een EHBO-cursus te doen, omdat het een kleine moeite is en levens kan redden.