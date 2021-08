Scarlett Johansson is onlangs bevallen van haar tweede kindje. Haar woordvoerder bevestigt aan People Magazine dat ze voor de tweede keer moeder is geworden. Haar echtgenoot Colin Jost schrijft op Instagram dat ze een zoontje hebben gekregen.

Hoewel de woordvoerder van de actrice niets zegt over het geslacht van de baby, schrijft Jost dat ze een zoontje hebben gekregen dat de naam Cosmo draagt. "We houden heel veel van hem. We stellen privacy erg op prijs", luidt de beknopte verklaring.

Jost bevestigde pas afgelopen weekend dat zijn vrouw in verwachting was. Al in juli gingen er geruchten dat de actrice zwanger was, maar die werden destijds niet bevestigd. Johansson verscheen ook niet op premières van haar film Black Widow.

Johansson heeft een zesjarige dochter Rose uit een eerder huwelijk. De actrice trouwde in het najaar van 2020 met Jost, met wie ze sinds 2017 samen is.