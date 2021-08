Paris Hilton is van plan om haar trouwerij met verloofde Carter Milliken Reum groots aan te pakken. In een interview bij The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vertelt ze dat de festiviteiten drie dagen zullen duren, waarbij ze zo'n tien verschillende jurken zal dragen.

Hilton laat weten dat de planning van de trouwerij in volle gang is en behoorlijk wat stress met zich meebrengt. "Ik heb eigenlijk alleen nog maar een jurk uitgezocht", geeft Hilton toe. "Er is veel te doen, maar ik ben geen moeilijke bruid hoor."

Omdat het evenement over meerdere dagen is verspreid, wil Hilton tien jurken hebben. "Ik houd er nu eenmaal van om van outfit te wisselen." Op de vraag of haar aanstaande man dat ook zal doen, antwoordt ze ontkennend: "Hij is niet zo veeleisend als ik."

De realityster besloot ook een realityserie te maken van haar trouwerij, die Paris In Love gaat heten. "Ik wilde dat fans kunnen zien dat ik mijn prins op het witte paard en sprookjeseinde heb gevonden", zegt de realityster over de reden om de camera's weer toe te laten in haar leven.

Op de vraag of ze als dj op haar eigen trouwerij zal optreden, vertelt ze dat er zowel een dj als een band komt, maar dat ze zelf niet achter de knoppen zal staan.

De veertigjarige Hilton heeft sinds eind 2019 een relatie met de eveneens veertigjarige Reum. Ze maakten in februari bekend verloofd te zijn.