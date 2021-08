De laatste drie mannen die in voorarrest zaten op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige overvallen op René van der Gijp en Nikkie de Jager mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten. De rechtbank noemde de misdrijven woensdag zeer ernstig. Maar gezien nog niet duidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk behandeld zal worden, is toch gekozen de mannen te laten gaan.

Vier andere verdachten van de overvallen kregen eerder al te horen dat ze het proces in vrijheid mogen afwachten. Daar hangen echter wel strenge voorwaarden aan: alle verdachten hebben een contactverbod met medeverdachten, moeten meewerken met reclassering, mogen geen strafbare feiten plegen en dienen zich te houden aan oproepen van politie en justitie.

Woensdag werd een zogeheten regiezitting gehouden, waarbij de planning wordt gemaakt en verdachten en hun advocaten onderzoekswensen indienen. Het kan nog ruim een half jaar duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld en dus mogen alle verdachten de zaak in vrijheid afwachten.

Van der Gijp werd in april 2020 slachtoffer van een poging tot overval. Bij thuiskomst werd het Veronica Inside-gezicht belaagd door drie mannen die met hamers op zijn auto insloegen. De ramen van de wagen bleken echter gepantserd en er werd geen buit gemaakt.

In augustus 2020 werden De Jager, ook bekend als NikkieTutorials, en haar verloofde overvallen in hun woning. Bij de gewapende overval werden een tas en diverse sieraden buitgemaakt.