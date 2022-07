Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot tien jaar cel geëist tegen de mannen die verdacht worden van een reeks gewelddadige overvallen. Daaronder vallen ook de mislukte overval op René van der Gijp en de gewapende overval op Nikkie de Jager. Vrijdag doet de rechtbank uitspraak en komt er een einde aan een proces dat twee jaar geleden begon.

Het is april 2020 als Van der Gijp terugkomt van opnames van Veronica Inside en wordt opgewacht door drie mannen met hamers. De mannen slaan met het gereedschap in op de ramen van zijn auto. De ramen blijken echter gepantserd en breken dus niet. De voetbalanalist komt met de schrik vrij.

In wisselende samenstellingen zouden deze drie mannen en hun chauffeur met nog drie anderen diverse andere overvallen hebben gepleegd. In totaal zou het gaan om vier gewelddadige overvallen en drie inbraken. Zo wordt De Jager in augustus 2020 slachtoffer van een gewapende overval. Daarbij worden diverse sieraden en een tas gestolen.

Details over de overval wil de presentatrice liever niet kwijt. "Ons leed is geen clickbait, sappig openingsverhaal voor een tv-programma of een snelle tweet. Elke keer als wij de inhoud voorbij zien komen, doet het zeer", aldus De Jager.

De chauffeur van de drie overvallers die Van der Gijp belaagden, wordt in oktober 2020 veroordeeld. Hij krijgt een celstraf van een jaar opgelegd. In de rechtbank zegt de verdachte dat hij van tevoren niet wist dat de voetbalanalist overvallen zou worden.

In december 2020 worden zeven mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van de diverse overvallen. Het duurt dan nog enkele maanden voordat de eerste zitting in de zaak plaatsvindt. Op 19 maart schrijft De Jager een betoog: ze hoopt dat wordt voldaan aan haar wens om niet in detail over de overval te schrijven. "Wij vragen jullie het niet te doen en alle bewoordingen zoveel mogelijk in de rechtszaal te laten."

Hoewel de advocaten van de verdachten er meerdere keren om vragen, mogen de verdachten het proces niet in vrijheid afwachten. De officier van justitie zegt in de rechtbank dat de verdachten moeten blijven vastzitten, omdat het voor de slachtoffers schokkend kan zijn als ze op vrije voeten zouden komen. In juni wordt een van de verdachten van de overval op De Jager toch vrijgelaten. In dezelfde maand wordt bepaald dat drie verdachten van andere overvallen hun proces eveneens in vrijheid mogen afwachten. En bij een zitting in augustus wordt besloten dat ook de laatste drie hun zaak in vrijheid mogen wachten.

Van der Gijp is met een van de verdachten het gesprek aangegaan, zo vertelt hij in mei 2021. "Hij wilde zijn excuses aanbieden", zegt Van der Gijp. "Het was best wel triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder. Hij was ervan geschrokken, want hij heeft negen maanden vastgezeten."

Op 8 augustus 2021 blikt De Jager terug op de overval. "Ik kan niet geloven dat het een jaar geleden is", schrijft ze. Eerder noemde ze de overval "een van de engste en meest traumatische gebeurtenissen" van haar leven.

Tijdens diverse hoorzittingen wordt duidelijk hoe traumatisch het is geweest voor De Jager. Haar advocaat vertelt dat ze er nog dagelijks last van heeft en EMDR-therapie heeft ondergaan om de overval te verwerken. Volgens het OM is er voldoende bewijs om tegen de meeste van de verdachten celstraffen van zeven, acht, negen en zelfs tien jaar te eisen.

Vrijdag horen de acht verdachten hun straf. Dan doet de rechtbank Rotterdam uitspraak.