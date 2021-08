Andy van der Meijde is vader van vijf kinderen, maar met de oudste twee heeft hij al jaren slecht contact. Voor het eerst in vier jaar heeft de oud-voetballer nu weer contact met zijn zestienjarige dochter Purple, vertelt hij woensdag in De Telegraaf.

Van der Meijde kreeg met zijn ex-vrouw Diana dochters Isabella (18) en Purple, die met hun moeder in Italië wonen. Vier jaar geleden probeerde de oud-voetballer ook al eens het contact te herstellen, maar dat liep toen mis.

Isabella schreef destijds op sociale media dat haar vader de banden enkel wilde aanhalen voor de publiciteit. Ze liet ook weten geen behoefte te hebben aan verder contact, maar daar lijkt haar zusje Purple toch anders over te denken.

"Ik weet nog wel dat ik vier jaar geleden wegreed bij het Comomeer en ze een laatste kus gaf. Ik heb bijna de hele terugreis naar Nederland gehuild, omdat ik ze moest achterlaten. Ik had weer even hun geurtje geroken en was helemaal gelukkig. Ze roken nog net zo lekker als vroeger. Helaas kwam de hereniging niet van de grond", aldus Van der Meijde nu.

Het contact wordt nu hersteld met hulp van zijn ex, die hem in contact bracht met Purple. Tot nu toe is het bij appgesprekken gebleven, maar Van der Meijde wil zijn dochter snel weer zien. "Binnenkort ga ik naar haar toe en dan zal ik ook haar vriendje ontmoeten."

Van der Meijde hoopt dat het contact met Isabella ook kan worden hersteld. "Dat zou de mooiste hoofdprijs zijn die je kunt krijgen. Tegen je eigen kinderen kan niks op. Natuurlijk heb ik er altijd nog op gehoopt. En ik was er doodziek van dat het vier jaar geleden leek te lukken, maar uiteindelijk weer anders liep. Dat mag niet meer gebeuren."