De rechtszaak van Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard mag doorgaan. Een rechter in Virginia gaf de acteur daar dinsdag toestemming voor na bezwaren van zijn ex, die vond dat de zaak was afgedaan omdat Depp al een soortgelijke rechtszaak in Engeland heeft verloren.

Depp en Heard scheidden in 2016. De actrice beschuldigt haar ex-man sinds die tijd van huiselijk geweld. De Pirates of the Caribbean-acteur klaagde eerder The Sun aan omdat de Britse tabloid over de aantijgingen schreef en hem een 'wife beater' noemde. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij twaalf van de veertien beschuldigingen bewezen achtte.

De zaak in de Verenigde Staten draait om een ingezonden stuk dat Heard schreef in The Washington Post, waarin ze zonder Depp bij naam te noemen uitweidt over haar ervaring met een gewelddadige relatie. Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro). Heard heeft ook een rechtszaak tegen hem lopen.

De rechter in Virginia wees het bezwaar van Heard af, omdat de Britse wetgeving anders in elkaar steekt dan de Amerikaanse, en omdat de zaken niet over dezelfde gepubliceerde artikelen gaan.