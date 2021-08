Komiek Colin Jost, de echtgenoot van Scarlett Johansson, heeft bevestigd dat ze samen een kindje verwachten. Geruchten over een zwangerschap van de actrice deden al eerder de ronde, maar Jost bevestigde die nu zelf tijdens een comedyshow, meldt Page Six dinsdag.

Volgens publiek dat aanwezig was bij de show in de Amerikaanse staat Connecticut vertelde Jost dat hij samen met Johansson een kind verwacht en dat hij ernaar uitkijkt om vader te worden.

In juli schreven verschillende Amerikaanse media al dat Johansson in verwachting is. De actrice bevestigde het nieuws echter niet. Ze deed de promotie voor haar nieuwe film Black Widow uitsluitend via Zoom, waarbij ze haar buik buiten beeld hield. Op de premières liet ze zich niet zien.

De 36-jarige Johansson is al moeder van een 6-jarige dochter, Rose, uit een eerder huwelijk. Voor Jost wordt het zijn eerste kind. De twee zijn sinds 2017 samen en trouwden afgelopen najaar.