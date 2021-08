Travis Barker stapte eerder deze week voor het eerst weer in een vliegtuig nadat hij dertien jaar geleden een dodelijk vliegtuigongeluk had meegemaakt. De drummer laat via Instagram weten dat zijn vriendin Kourtney Kardashian een grote rol heeft gespeeld bij het overwinnen van zijn angst.

"Met jou is alles mogelijk", schrijft de muzikant, bekend van de band blink-182, bij een foto waarop hij met Kardashian bij het vliegtuig poseert. "Wat dan ook en alles met jou", reageert de zus van Kim en Khloé op de post van haar vriend.

Barker vloog eerder deze week samen met Kardashian, haar moeder Kris Jenner en dier geliefde Corey Gamble naar Cabo San Lucas in Mexico.

Bij de crash van het vliegtuig waar Barker dertien jaar geleden ook in zat, kwamen vier inzittenden om. Alleen Barker en zijn goede vriend DJ AM wisten aan de dood te ontkomen. Een jaar later overleed DJ AM aan een overdosis drugs, nadat de nasleep van het ongeluk hem te veel was geworden. Barker nam zichzelf toen voor nooit meer te vliegen.