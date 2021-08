Janny van der Heijden is al jaren alleenstaand en mist geen partner in haar leven. Toch merkt ze dat in haar omgeving anderen wel degelijk denken dat ze iets tekortkomt, vertelt ze in gesprek met De VARAgids.

Door de interviewer van de televisiegids wordt de culinair publiciste gevraagd of zij denkt dat er een taboe rust op het zijn van een vrouw zonder partner. "Niet zozeer een taboe, maar het wordt wel nog steeds gezien als een tekort. Alsof een vrouw zonder man niet volwaardig is."

Andersom, dus een man zonder vrouw, ziet Van der Heijden dat dat beeld minder is. "Dan kan die man nog een bon vivant zijn die door niemand 'gevangen' kan worden. Bij vrouwen is het meer: ze kan niemand krijgen."

Van der Heijden merkt dat andere vrouwen wel eens moeite hebben met haar manier van het leven indelen. "Zeker, dat maakt elke alleenstaande vrouw weleens mee, denk ik. We denken dat wij als vrouwen solidair zijn met elkaar, maar dat ís niet zo."

"Je wordt gezien als concurrent als het huwelijk van de ander niet helemaal goed loopt. Alsof je overal op springt! Mannen zien het ook helemaal niet zo. Ik denk in ieder geval niet dat die tegen elkaar zeggen: 'Hé, moet jij niet eh…'", aldus Van der Heijden.