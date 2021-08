Willeke Alberti is onlangs, ondanks twee vaccinaties, besmet geraakt met het coronavirus en heeft de schrik er flink in zitten. De 76-jarige zangeres is inmiddels weer gezond, maar vertelt dinsdag in gesprek met De Telegraaf dat ze niet meer wil werken of omgaan met ongevaccineerden.

"Als je met mij omgaat of werkt, weet je dat ik veelvuldig optreed in verzorgingshuizen. Dan moet je toch wijs zijn en niet ongevaccineerd in mijn buurt komen?", aldus Alberti, die niet in het ziekenhuis terechtkwam, maar wel zegt voorzichtiger te zijn geworden.

"Ik dacht dat ik met twee prikken wel veilig was, maar dat bleek dus toch niet helemaal zo te zijn. Daarom zeg ik nogmaals: mensen, haal die vaccinaties! En tja, het klinkt heel vervelend, maar met mensen die weigeren een prik te halen kan ik niet omgaan of werken."

De zangeres treedt nog regelmatig op in verzorgingstehuizen, maar met hele soloconcerten gaat ze stoppen. "Als je tegen de tachtig loopt, moet je realistisch zijn. Het is zwaar, topsport. Maar ik stop absoluut niet met zingen, hoor. Vooral mijn werk in verzorgingshuizen zet ik voort. Dat geeft mij namelijk geen stress. Daar voel ik alleen maar warmte! Het is ook iets wat ik tot mijn honderdste kan, en wil, blijven doen."

De kans dat iemand die volledig gevaccineerd is tegen COVID-19 alsnog besmet raakt met het coronavirus is aanwezig. Alleen is dat veel minder waarschijnlijk en is de kans dat je ermee in het ziekenhuis komt (of erger) ook klein.