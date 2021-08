Bob Dylan zou in 1965 een twaalfjarig meisje hebben gedrogeerd en seksueel misbruikt, volgens een aanklacht die vrijdag tegen hem werd ingediend in New York. De aanklacht werd ingediend door de advocaat van het nu 68-jarige mogelijke slachtoffer, schrijft Page Six op basis van rechtbankdocumenten.

Het vermeende slachtoffer, dat in de papieren alleen als J.C. bekendstaat, zegt in 1965 in contact te zijn gekomen met de artiest, die door middel van zijn status haar vertrouwen probeerde te winnen. Hij zou in zes weken een band met haar hebben proberen te vormen.

Het misbruik zou meerdere keren hebben plaatsgevonden, ook in het Chelsea Hotel waar de nu 81-jarige artiest verbleef. In de aanklacht valt te lezen dat het vermeende slachtoffer tot op de dag van vandaag klachten heeft als gevolg van het misbruik. De klachten zorgen ervoor dat ze haar dagelijkse activiteiten niet kan uitvoeren. Zo leed ze aan depressie en had ze last van angstaanvallen.

De woordvoerder van Dylan ontkent de aantijgingen. "Deze 56 jaar oude claim is niet waar en we zullen er hard tegen strijden."