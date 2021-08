André Hazes voelt zich door zijn vriendin Sarah van Soelen totaal begrepen. Anders dan met zijn ex, Monique Westenberg, is er geen sprake van ruzie als hij een keer laat thuiskomt. Dat vertelt de zanger in gesprek met HLN.

In gesprek met de Vlaamse krant zegt de zanger al vaker te hebben benoemd dat hij gelukkiger is dan ooit tevoren. "Dus weet ik niet goed hoe ik dit moet uitleggen. Maar Sarah en ik, dat is écht geluk. Bij haar kan ik echt zijn wie ik ben."

Eerder vertelde Hazes al dat zijn relatie met Westenberg mede was stukgelopen omdat de twee andere dingen in het leven wilden. De 27-jarige zanger zei zich niet volledig begrepen te hebben gevoeld, ook omdat zijn werk vaak voor ruzies thuis zorgde.

Dat is nu hij met Van Soelen samenwoont echt anders. "Zij begrijpt wat ik doe en als ik al eens later thuiskom of zo, kunnen we daar 's ochtends over praten in plaats van er ruzie om te maken."

Hazes bevestigde in april 2021 zijn relatie met de 25-jarige Van Soelen. In december 2020 verloofde hij zich nog met Westenberg (43), met wie hij zoon André Jr. kreeg. Het stel kondigde begin maart het einde van hun relatie aan.