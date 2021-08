Lizzo is afgelopen weekend in tranen uitgebarsten nadat ze na opmerkingen over haar gewicht ontving. De 33-jarige zangeres vertelde eerder dat ze dat soort berichten probeert te omarmen, maar ze raken haar toch.

"Meestal doet het me niets als mensen gemene dingen over me zeggen. Het kan me niets schelen. Maar als ik zo hard werk als ik nu doe, is mijn tolerantie lager, mijn geduld raakt op. Dan ben ik gevoeliger en raakt het mij ineens wel", aldus de zangeres via Instagram Live.

In een eerder gesprek met Apple Music zei de artiest dat ze het idee heeft dat mensen niets anders kunnen zeggen dan dat ze dik is. "Dat is het ergste wat mensen nog over me kunnen zeggen. Het is ook een enorme bron van onzekerheid. Het is alsof het niet mag: hoe durft een popster dik te zijn? Ik heb daarmee moeten leren leven", aldus de Truth Hurts-zangeres.

De artiest denkt dat andere mensen in de industrie net zo goed met onzekerheden kampen, maar Lizzo heeft zelf het gevoel dat ze zich nergens achter kan verschuilen. "Zij hebben een marktwaarde omdat ze sexy zijn, kunnen zich daarmee wapenen."

Hoewel Lizzo steeds vaker merkt dat er niet alleen maar afgetrainde mensen te zien zijn op televisie, denkt ze dat we nog een lange weg te gaan hebben. "Er is eigenlijk nog weinig veranderd. Er lijden nog steeds heel veel mensen die gemarginaliseerd worden. Ja, er gaat een volle, donkere vrouw naar de Grammy's, maar diezelfde vrouw wordt nog altijd slecht behandeld in het ziekenhuis, of op haar werk."