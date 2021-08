Travis Barker heeft voor het eerst weer in een vliegtuig gevlogen nadat de blink-182-drummer in 2008 een vliegtuigcrash overleefde, meldt TMZ.

Barker is gefotografeerd terwijl hij samen met zijn vriendin Kourtney Kardashian het privévliegtuig van Kardashians halfzus Kylie Jenner verlaat.

In 2008 ontsnapte de drummer aan de dood bij een vliegtuigcrash waarbij zijn assistent, beveiliger en de piloten van het toestel om het leven kwamen.

Ook zijn vriend Adam Goldstein, beter bekend als dj AM, overleefde de ramp. Goldstein werd in 2009 dood gevonden in zijn appartement in New York. Hij overleed aan een overdosis drugs en medicijnen.

In 2017 vertelde Barker in het Amerikaanse televisieprogramma The Doctors over zijn schuldgevoelens en depressiviteit in de nasleep van de ramp. Hierdoor raakte hij verslaafd aan drugs en pijnstillers.

Toen dokters de drummer vertelden dat hij de rest van zijn leven verslaafd zou blijven als hij niet zou afkicken en dat hij dan nooit meer zou kunnen drummen en hardlopen, besloot hij af te kicken.

Barker bouwde de afhankelijkheid van pijnstillers af en werd veganist. "Ik ben nu gezonder dan toen ik twintig was", vertelde de drummer tijdens de talkshow.