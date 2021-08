Brian May en zijn echtgenote Anita Dobson verhuizen uit de wijk Kensington in Londen. De overstromingen in juli waren voor het stel de druppel, meldt The Mirror.

De overstromingen zorgden voor waterschade aan Mays huis, waardoor tapijten, aandenkens en fotoalbums werden vernield. "Het huis is verwoest en het is hartverscheurend", vertelt de 74-jarige gitarist van Queen.

Het echtpaar was al langer ongelukkig. "Het grappige is dat we het eigenlijk al een tijdje haatten om hier te wonen. We hebben heel veel liefde en zorg in ons huis gestoken, maar de omgeving was al heel lang verschrikkelijk."

"Al acht jaar worden om ons heen kelders gebouwd en er is continu lawaai, verkeer en stof en vervuiling en onbeschoftheid. Londen is tegenwoordig wreed", aldus May.

"Deze overstroming heeft alles letterlijk in een stroomversnelling gebracht. We gaan weg. We moeten gewoon vertrekken."

De gitarist herinnert zich het moment dat het huis overstroomde goed. "Ik kreeg die dag een eredoctoraat en we reden terug naar het huis en over de vloer dreef zwart rioolwater."

"Het is echt onaangenaam en we zullen nooit meer hetzelfde voelen voor dat huis. We krijgen het niet terug zoals het was. Voor ons is het tijd om te vertrekken en daar ben ik nu oké mee."