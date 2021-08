Imca Marina mag dan tachtig jaar zijn, oud voelt de zangeres zich nog totaal niet. In een interview met De Telegraaf zegt Marina dat het rustiger aan doen voor haar voorlopig nog niet aan de orde is.

"Daar denk ik nog niet aan. Al moet ik af en toe even een pas op de plaats doen, want ik heb natuurlijk ook nog een openhartoperatie gehad", zegt de zangeres. "Ik luister naar mijn lijf, want ik snap dat ik geen twintig meer ben en moet roeien met de riemen die ik heb."

Toch voelt Marina zich nog vrij goed, ondanks haar vele lentes. "Voor mijn leeftijd ben ik uitzonderlijk fit. Soms treed ik op voor mensen die begin zeventig zijn en die in een rolstoel zitten. Dan denk ik: wat ben ik bevoorrecht dat ik dit nog kan doen."

De zangeres weet wel dat ze dit niet voor altijd kan blijven doen. Over tien jaar werkt ze naar eigen zeggen absoluut niet meer. "Daar ben ik heel reëel in. Dan zit ik lekker op mijn eiland Ameland. Maar zolang mijn stem en gehoor goed blijven, en mensen vinden het leuk, zing ik door."