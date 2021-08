Prins Albert van Monaco reist af naar Zuid-Afrika, waar zijn echtgenote Charlène al sinds mei verblijft. De prinses heeft volgens People vrijdag een succesvolle operatie ondergaan wegens een oor-, neus- en keelinfectie.

Ook hun twee kinderen, de zesjarige tweeling Jacques en Gabriella, gaan mee naar Zuid-Afrika. "De operatie is goed gegaan", deelde Albert vrijdag. "De prinses rust nu uit."

Het gezin zal bij Charlène blijven tijdens haar herstelperiode. Het is niet bekend of zij inmiddels al in Zuid-Afrika zijn.

De 43-jarige prinses is al sinds mei in haar thuisland. Kort na haar aankomst kreeg ze klachten en daarom mocht ze van de artsen niet terug naar huis vliegen, zo vertelde Charlène eerder in een interview met het radiostation South Africa Radio 702. De prinses zei toen al dat ze geopereerd moest worden en dat ze verwachtte dat ze Zuid-Afrika pas in oktober zou verlaten.

Albert en de zesjarige tweeling vlogen in juni nog naar Charlène.