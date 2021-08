Patty Brard heeft vrijdagavond in Shownieuws de relatie van Gordon (53) en de 24-jarige Jeffrey bevestigd. De presentatrice zegt dat het stel inmiddels een maand samen is.

"Het betreft Jeffrey, hij komt uit Den Haag, hij is 24, hij studeert nog, ze zijn een maandje samen", aldus Brard.

In het entertainmentprogramma werd donderdagavond voor het eerst verteld over de nieuwe relatie van Gordon. De artiest deelde recentelijk foto's die in onder meer Florence en Venetië waren gemaakt en zijn nieuwe liefde liet foto's zien die op dezelfde locaties werden gemaakt. Ze hebben nog geen foto's van hen samen gedeeld.

"Ze zijn dolverliefd", vertelt Brard, die goed bevriend is met de zanger. "Ik gun hem de kans en hoop dat het lukt."

Gordon liet onlangs weten in september te willen verhuizen naar Dubai, waar hij volgens Brard de styling van een hotel gaat verzorgen. Hij wil wegens zijn carrière ook nog tijd doorbrengen in Nederland.