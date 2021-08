Popster Nicki Minaj en haar man Kenneth Petty worden aangeklaagd door Jennifer Hough, het verkrachtingsslachtoffer van Petty. Ze beweert dat Minaj heeft geprobeerd haar om te kopen en te intimideren, meldt TMZ.

Petty werd in 1995 in New York veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Hough. De echtgenoot van de 38-jarige ster werd in maart van 2020 gearresteerd omdat hij met Minaj naar Californië was verhuisd, maar zich daar niet had aangemeld als zedendelinquent. Door te bekennen dat hij zich niet had geregistreerd, ontsnapte hij aan een gevangenisstraf.

Uit nieuwe juridische documenten blijkt nu dat Hough claimt dat Minaj haar in maart 2020 heeft aangeboden om haar en haar familie naar Los Angeles te vliegen, in ruil voor het intrekken van haar verkrachtingsclaims.

Hough zegt dat ze dit weigerde, waarop zij en haar familie meerdere malen werden geïntimideerd. Ook zouden haar omkoopsommen zijn aangeboden en zou de rapster advocaten hebben ingehuurd die haar onder druk zetten om haar claims in te trekken.

Het slachtoffer zegt dat ze door deze dreigementen heeft moeten verhuizen en vreest voor haar veiligheid. Ze klaagt Minaj en Petty aan voor het opzettelijk toebrengen van emotionele stress, intimidatie en intimidatie van getuigen.