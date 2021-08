Britney Spears heeft gereageerd op het feit dat haar vader Jamie heeft toegezegd terug te willen treden als haar curator. De zangeres plaatste op Instagram een tekening waarop een vrouw met bloemen en vlinders in haar haren van achteren te zien is. Spears zette er verder geen tekst bij.

Fans zijn dolblij voor hun idool. "We zijn een stap dichter bij je vrijheid gekomen! #FreeBritney!", schrijft een volger. Een ander zegt: "Alles lijkt eindelijk in je voordeel te werken. Hier hebben we met z'n allen zo hard voor gestreden, je verdient dit."

Ook Britneys vriend Sam Asghari laat van zich horen. Hij postte via Instagram Stories een foto van een tatoeage met daarop een leeuwin met een kroon op.

"Jammer dat ik niet van tattoos op mijn lijf hou", schrijft hij erbij. Een poosje terug noemde hij Spears al "een leeuwin die altijd zal blijven vechten voor wat ze waard is".