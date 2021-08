Jamie Spears, de vader van Britney Spears, stopt na dertien jaar als haar toezichthouder. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ op basis van documenten die de advocaat van Jamie bij de rechtbank heeft ingediend.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de nieuwe advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: de jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys partner.

Jamies advocaat meldt in de rechtbankdocumenten dat er geen legale gronden zijn om hem als curator te verwijderen, maar kwam hij tot dit besluit nadat "hij het niet aflatende doelwit is geworden van ongerechtvaardigde aanvallen".

"Het is te betwijfelen of een verandering van curator op dit moment goed is voor mevrouw Spears [..] maar Jamie is van mening dat een publieke strijd met zijn dochter over zijn toekomst als curator niet in haar beste belang is."

Jamie zal met de rechtbank en Britneys advocaat werken aan een "ordelijke overgang" naar een nieuwe curator. "Buiten zijn formele titel blijft meneer Spears altijd mevrouw Spears' vader. Hij zal altijd onvoorwaardelijk van haar houden en doen wat voor haar het beste is", aldus Jamies advocaat.

Britneys nieuwe advocaat Mathew Rosengart zegt tegen TMZ dat hij niet onder de indruk is van de beslissing van Jamie om op te stappen. "We zijn blij maar niet helemaal verrast dat meneer Spears en zijn advocaat er eindelijk achterkomen dat hij wegmoest. We zijn wel teleurgesteld dat ze blijven doorgaan met hun schaamteloze en verwerpelijke aanvallen op mevrouw Spears."

Britney had in 2008 te maken met een mentale inzinking en werd datzelfde jaar onder curatele gesteld. Haar vader bepaalde vanaf dat moment onder meer wat er met het geld van Britney gebeurde en waar ze mocht wonen.

'Curatorschap Jamie slecht voor gezondheid'

De afgelopen maanden keerden steeds meer personen rondom Britney zich tegen Jamie als haar curator. Onder meer haar medecurator, Jodi Montgomery, vroeg Jamie om op te stappen omdat dit beter voor haar gezondheid zou zijn. Volgens Montgomery en haar dokters trekt het aanblijven van Jamie mentaal een zware wissel op de zangeres.

Ook de moeder van Britney, Lynne spears, mengde zich eind juli in de discussie. Lynne is van mening dat Jamie zijn dochter onder meer gedwongen medicijnen liet slikken die ze niet wilde en die volgens haar moeder ook totaal niet nodig waren. Ook zou Jamie haar huishoudelijk personeel, beveiligers en artsen hebben gedwongen hem te informeren over alles wat Britney doet.

In haar verklaring schaarde Lynne zich achter Britneys verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Ze zegt dat haar ex-man "niet in staat is om het belang van mijn dochter boven dat van hemzelf te stellen".

De 39-jarige zangeres probeerde al langer van vader als curator af te komen en heeft daartoe meerdere keren - zonder succes - verzoeken bij de rechtbank ingediend. Britney en Rosengart hebben accountant Jason Rubin vorige maand voorgedragen bij de rechtbank als cocurator van haar financiën.