Discovery+ heeft donderdag een trailer gedeeld van Introducing, Selma Blair, een documentaire waarin Selma Blair laat zien hoe ze leeft met multiple sclerose (MS), inclusief het ondergaan van een stamceltransplantatie.

"Mij werd verteld om plannen te maken om te sterven", vertelt de 49-jarige actrice in de trailer.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. Blair werd in augustus 2019 met de ziekte gediagnosticeerd.

Kort na de diagnose verergerde de ziekte, waardoor de Amerikaanse actrice moeite kreeg met spreken en met een wandelstok moest lopen. Na haar chemokuur kreeg ze naar eigen zeggen "een tweede kans om te leven".

Voor Blair is haar tienjarige zoon Arthur een inspiratie om door te gaan. "Dit is het. Het enige leven dat we krijgen. Mijn ziekte is geen tragedie en ik heb mezelf beloofd: je gaat leven op een manier die een voorbeeld zal zijn voor jezelf en je zoon."

Introducing, Selma Blair is vanaf oktober te zien op discovery+ en in de bioscoop.